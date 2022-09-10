В Федерации футбола Франции существует культура харассмента и сексизма. Глава FFF обсуждал грудь женщин с коллегами, финдиректор пытался поцеловать сотрудницу (So Foot)

В Федерации футбола (FFF) существует культура харассмента женщин.

Об этом стало известно из расследования So Foot. Утверждается, что некоторые сотрудники FFF неуважительно относились к женщинам, а президент Ноэль Ле Гре вел себя неподобающим образом по отношению к нескольким коллегам женского пола.

Один из бывших коллег 80-летнего функционера по FFF описал его так: «Он прыгает на все, что движется». Некоторые сотрудницы Федерации получали от Ле Гре сообщения следующего содержания: «Приходи ко мне поужинать сегодня вечером», «Я предпочитаю блондинок, так что если ты не против...»

Ранее несколько женщин уволились из FFF харассмента и издевок над ними. Ле Гре был не единственным пожилым мужчиной в организации, делавшим некорректные комментарии о женщинах. Так, глава Федерации шутил о груди женщин и длине их платьев вместе с директором французской футбольной академии «Клерфонтен» Эриком Латронико, финансовым директором Марком Вареном и юридическим директором Жаном Лапейром.

Варен якобы дважды пытался поцеловать молодую сотрудницу FFF, во второй раз – после матча со сборной Дании на ЧМ-2018. Девушка обратилась в полицию, которая провела расследование и закрыла дело.

Затем девушка подала судебную жалобу на FFF из-за этой же ситуации. Суд встал на сторону потерпевшей и присудил ей 10 000 евро компенсации, отметив, что в FFF «токсичная и враждебная атмосфера по отношению к женщинам». При этом в федерации настаивали, что общение с девушкой проходило в дружеской рабочей обстановке.