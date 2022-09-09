Чемпионат Германии. «Вердер» против «Аугсбурга», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

6-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Вердер» – «Аугсбург».
В субботу «Бавария» примет «Штутгарт», дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг», «Байер» – с «Гертой».
Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах.
6-й тур
- Дата проведения
- 9 сентября, 21.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 10 сентября, 16.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 10 сентября, 19.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 11 сентября, 18.30, «Европа-Парк-Штадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.