Чемпионат Германии. «Вердер» против «Аугсбурга», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

Теги Бавария Вердер Шальке Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Бохум Майнц бундеслига Германия результаты Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Кельн Унион Берлин РБ Лейпциг Футбол

6-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Вердер» – «Аугсбург».

В субботу «Бавария» примет «Штутгарт», дортмундская «Боруссия» сыграет на выезде с «РБ Лейпциг», «Байер» – с «Гертой».

Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах.

Чемпионат Германии

6-й тур

Вердер – Аугсбург
Дата проведения
9 сентября, 21.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Штутгарт
Дата проведения
10 сентября, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Боруссия Д
Дата проведения
10 сентября, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хоффенхайм – Майнц
Дата проведения
10 сентября, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Айнтрахт Ф – Вольфсбург
Дата проведения
10 сентября, 16.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Герта – Байер
Дата проведения
10 сентября, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шальке – Бохум
Дата проведения
10 сентября, 19.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Унион
Дата проведения
11 сентября, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Боруссия М
Дата проведения
11 сентября, 18.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные