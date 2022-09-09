Чемпионат Германии. «Вердер» против «Аугсбурга», «Бавария» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

6-й тур Бундеслиги стартует в пятницу матчем «Вердер» – «Аугсбург».

В субботу примет «Штутгарт», дортмундская сыграет на выезде с , – с «Гертой».

Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Боруссия» Менхенгладбах.

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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