«Здесь дворец, натурально дворец». Путин посетил новый центр самбо и бокса в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин посетил международный центр самбо и бокса, который откроют в «Лужниках».

«Здесь дворец, натурально дворец», – сказал Путин о новом здании.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что «наши спортсмены достойны такого дворца».

«Самбисты тем более. Во-первых, это национальный вид спорта. Вот чисто национальный вид спорта, во-вторых, очень хорошие результаты.

Это красивый, хороший вид спорта. Это не спорт богатых, это не горные лыжи, где нужно оборудование покупать, и даже не хоккей, где тоже все очень дорого стоит», – добавил президент.

Путин осмотрел спортивные залы и посетил турнир по самбо. Также ему продемонстрировали мультимедийную систему судейства.

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