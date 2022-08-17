Клуб блогеров «Амкал» шумит в Кубке России, Алаев стал президентом РПЛ, исполком IBU за продление бана России, Дзюба в Турции и другие новости утра

1. ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за офсайда Карраскаля и неназначенного пенальти в матче с «Зенитом» (1:2). Экспертно-судейская комиссия признала верными решения арбитров. Были опубликованы переговоры ВАР в моменте с офсайдом Карраскаля. Такое мнение: «Нет стопроцентных доказательств, что была ошибка. Арбитры ВАР не могли вмешаться».

2. Сенсация в ФОНБЕТ Кубке России! Любительская команда блогеров «Амкал» вышла в 1/128 финала, обыграв профессиональный клуб Второй лиги «Зоркий» по пенальти.

3. Александр Алаев стал новым президентом РПЛ на 5 лет, он был единственным кандидатом. Глава лиги дал два комментария о судьбе крымских клубов. Сперва сказал: «Интеграция крымского футбола в российский неизбежна. Но важно не сжигать мосты, сохранять диалог с УЕФА и ФИФА». А потом: «Не стоит вопрос о принятии в РФС. Вопрос в развитии футбола».

4. Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил Союзу биатлонистов России дистанцироваться от конфликта на Украине. Реакция СБР: «Рекомендации Исполкома IBU лицемерны и политизированы. Они противоречат Конституции IBU и наносят вред мировому биатлону».

5. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова перенесет операцию из-за травмы колена. Фигуристка отправится в Германию.

6. Трансферы. Дзюба близок к переходу в «Адана Демирспор», он будет получать в Турции 1,5 млн евро в год. «Пари НН» предлагал Артему контракт с зарплатой 1,5 млн евро, но форвард отказал из-за желания играть в Европе. В то же время пишут, что экс-игрок «Зенита» предлагал свои услуги «Динамо», но москвичи отказали из-за Смолова и Тюкавина в составе. «Спартак» хочет расторгнуть контракт с Уруновым. Кокорин требует 3,6 млн евро за расторжение контракта, «Фиорентина» не хочет столько платить.

«МЮ» может отпустить Роналду летом, его плохое настроение негативно влияет на состояние игроков. Однако владелец клуба Глейзер против ухода Криштиану, несмотря на желание игрока. В то же время тренер Тен Хаг уже несколько недель готов отпустить форварда. «Манчестер Юнайтед» интересуется Каземиро из-за проблем с трансфером де Йонга и считает финансовые запросы Рабьо сумасшедшими.

«Барселоне» для трансфера Бернарду нужно продать либо де Йонга, либо Обамеянга, Депая и Деста, «Ман Сити» хочет 100 млн евро. В каталонском клубе допускают, что де Йонг тянет время, чтобы добиться максимальных условий от «Челси» и «МЮ», оба клуба готовы заплатить 80 млн евро. «Ман Сити» купил левого защитника «Андерлехта» Гомеса за 11 млн фунтов. «Лечче» арендовал Норманна у «Ростова».

7. Александр Усик и Энтони Джошуа получат по 40 млн долларов за реванш. Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

8. В Москве тренер ударил 10-летнего хоккеиста клюшкой по ягодицам. Врачи зафиксировали ушиб, началась проверка инцидента.

9. Медведев, Алькарас вышли в 1/8 финала турнира в Цинциннати, Карацев вылетел.

Серена проиграла Радукану (0:6 во втором сете – всего 10-й случай в карьере), Потапова уступила Халеп, Калинская пробилась во 2-й круг, Осака выбыла.

10. Прокурор заявил, что защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди насиловал девушек в запертой комнате и отбирал телефоны. Одна жертва была несовершеннолетней, еще одну изнасиловали во время месячных.

11. Триатлонист Андрей Алыпов получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина. Это четвертый случай в российском триатлоне с 2021 года.

12. В первом матче раунда плей-офф за выход в Лигу чемпионов «Рейнджерс» сыграли вничью с ПСВ (2:2), «Буде-Глимт» победил «Динамо» Загреб (1:0), «Копенгаген» был сильнее «Трабзонспора» (2:1).

13. Алексей Миранчук пропустит не менее месяца. У хавбека «Торино» травма двуглавой мышцы бедра. В дебютной игре за клуб Серии А 26-летний россиянин забил гол.

14. Канада сыграет со Швейцарией в 1/4 финала МЧМ-2022, Швеция – с Латвией и другие пары.

Цитаты дня:

Онопко за крымские клубы в РФС: «Крым – давно субъект России, футбол должен быть везде. Лишь бы не возникло проблем с ФИФА и УЕФА»

Невилл о «МЮ»: «Кладбище для игроков. За 10 лет клуб потратил 1,2 млрд фунтов, 75% трат – провал. Это ужас с точки зрения трансферов»

Непряева об отсутствии призовых на российских стартах: «Не особо хочется бегать за медальки. Дай бог, если спонсоры найдутся»

Криштиану Роналду: «СМИ врут. Из 100 новостей за последние несколько месяцев только 5 были правдивыми»

Ольга Зайцева: «Спорт – это уже политика. Видно, что европейские страны не в адеквате. Придется потерпеть»