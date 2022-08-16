В «Барсе» допускают, что де Йонг тянет время, чтобы добиться максимальных условий от «Челси» и «МЮ». Оба клуба готовы заплатить 80 млн евро

«Челси» и сохраняют интерес к хавбеку «Барсы» Френки де Йонгу.

Оба английских клуба готовы заплатить требуемые каталонцами 80 млн евро. При этом сам игрок хочет остаться в «Барсе».

«Синие» готовы ждать возможности подписать де Йонга до конца трансферного окна, сообщает Diario Sport.

На данный момент Френки и его агент отказываются вести с «Барселоной» переговоры об уходе или о сокращении зарплаты. В «блаугране» допускают, что это стратегия де Йонга для того, чтобы получить наилучшие возможные условия от «Юнайтед» или .