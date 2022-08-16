«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Уруновым: «На этой неделе приглашаем, будем разговаривать»

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В «Спартаке» сообщили о планах расторгнуть контракт с хавбеком Остоном Уруновым.

– Как обстоят дела с Остоном Уруновым? Это будет расторжение?

– На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Думаю, что да. Сейчас он тренируется с молодежной командой, – сообщил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков.

Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Статистику футболиста можно найти здесь.

Урунов хочет получить от «Спартака» всю зарплату в случае разрыва контракта – около 2 млн евро

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