«Спартак» хочет расторгнуть контракт с Уруновым: «На этой неделе приглашаем, будем разговаривать»

В «Спартаке» сообщили о планах расторгнуть контракт с хавбеком .

– Как обстоят дела с Остоном Уруновым? Это будет расторжение?

– На этой неделе я его приглашаю, будем разговаривать. Думаю, что да. Сейчас он тренируется с молодежной командой, – сообщил генеральный директор «Спартака» .

Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Статистику футболиста можно найти здесь.

Урунов хочет получить от «Спартака» всю зарплату в случае разрыва контракта – около 2 млн евро