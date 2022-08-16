Триатлонист Алыпов дисквалифицирован за ЭПО. Это четвертый случай в российском триатлоне с 2021 года

Российский триатлонист Андрей Алыпов получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина (ЭПО).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза триатлона (World Triathlon).

Срок дисквалификации Алыпова отсчитывается с 8 июля 2021-го.

В прошлом году за ЭПО были дисквалифицированы еще три российских триатлониста: Игорь Полянский, Александр Брюханков и Владимир Турбаевский.

На Олимпиаде-2020 все же был российский допинг: триатлонист Игорь Полянский сдал пробу с ЭПО перед вылетом в Токио – занял 43-е место