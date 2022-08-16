Триатлонист Алыпов дисквалифицирован за ЭПО. Это четвертый случай в российском триатлоне с 2021 года

Теги допинг Александр Брюханков дисквалификации сборная России Владимир Турбаевский Игорь Полянский Андрей Алыпов Триатлон

Российский триатлонист Андрей Алыпов получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина (ЭПО).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Международного союза триатлона (World Triathlon).

Срок дисквалификации Алыпова отсчитывается с 8 июля 2021-го.

В прошлом году за ЭПО были дисквалифицированы еще три российских триатлониста: Игорь Полянский, Александр Брюханков и Владимир Турбаевский.

На Олимпиаде-2020 все же был российский допинг: триатлонист Игорь Полянский сдал пробу с ЭПО перед вылетом в Токио – занял 43-е место

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные