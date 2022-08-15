«Спартак» – лидер РПЛ, заруба Конте и Тухеля, победы «Реала» и «Баварии», скриншот офсайда Карраскаля и другие новости утра

1. «Спартак» разгромил «Сочи» (3:0) в 5-м туре чемпионата России и единолично лидирует в таблице, «Зенит» и «Ростов» в тройке, ЦСКА – 4-й.

«Ростов» победил «Пари НН» в веселом матче (4:3), Уткин забил 6-й гол со штрафного за год. «Химки» уступили «Ахмату» (1:3) в первом матче при Писареве. «Оренбург» дома переиграл «Торпедо» (1:0), у которого дела плохи на старте сезона.

2. «Челси» и «Тоттенхэм» дали огня в лондонском дерби (2:2) во 2-м туре чемпионата Англии. Кейн забил на 96-й минуте, а главные тренеры команд чуть не подрались два раза. Сперва Тухель и Конте повздорили на бровке после гола Хейбьерга – Антонио бурно праздновал рядом с Томасом, тренер «Челси» был недоволен фолом до атаки – оба получили по желтой карточке. А после матча Тухеля и Конте удалили – немец не отпустил руку итальянца после рукопожатия, и началась перепалка. Версия Тухеля: «Я думал, что во время рукопожатия смотрят друг другу в глаза. Это АПЛ, мы бились за свои команды, ничего страшного». Версия Конте: «Если я вижу агрессию, отвечаю агрессией. Это не проблема, главное – футбол».

3. «Реал» на выезде одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1) в 1-м туре чемпионата Испании. Давид Алаба забил первым касанием со штрафного после выхода на замену. «Валенсия» победила «Жирону» (1:0) в первом матче при Гаттузо, «Реал Сосьедад» был сильнее «Кадиса» (1:0).

4. «Бавария» дома разобралась с «Вольфсбургом» (2:0) во 2-м туре чемпионата Германии, забили Мусиала и Мюллер.

5. Глава независимой комиссии WADA по расследованию дела о допинге на Олимпиаде‑2014 в Сочи Ричард Макларен высказал неожиданное мнение об отстранении российских спортсменов от международных стартов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход».

6. «Матч Премьер» добавил линию на скриншот с моментом офсайда Хорхе Карраскаля в матче «Зенит» – ЦСКА (2:1). Теперь нет вопросов? Василий Уткин начертил свою линию: «Можно ли считать системой ВАР то, что сейчас работает в РПЛ? У Карраскаля был офсайд, но при отмене гола ЦСКА нарушены базовые правила футбола».

7. «Рома» победила «Салернитану» (1:0) в 1-м туре чемпионата Италии, «Фиорентина» без Кокоррина переиграла «Кремонезе» (3:2), «Лацио» взял верх над «Болоньей» (2:1).

8. Трансферы. «МЮ» может рассмотреть расторжение контракта с Роналду, если он не изменит отношение к делу, клубу интересен лучший бомбардир «Эспаньола» де Томас, которого оценивают в 25-30 млн евро. Де Йонг в случае ухода из «Барсы» хотел бы стать игроком «Челси», а не «Ман Юнайтед». «Барселона» хочет 25-28 млн евро за Обамеянга от «Челси», его готовы продать, чтобы вписаться в правила Ла Лиги.

9. France Football дал комментарии о топ-30 претендентах на «Золотой мяч»: о номинации Роналду: «32 гола в 49 матчах – не так много, как в его лучшие сезоны, но достаточно, чтобы быть среди 30 лучших игроков мира»; о Месси вне списка: «Первый сезон в «ПСЖ» очень разочаровал. Новые критерии не сыграли ему на руку».

10. Симона Халеп обыграла Беатрис Хаддад Майя в финале турнира в Торонто. Пабло Каррено-Буста стал чемпионом «Мастерса» в Монреале – он победил Хуберта Хуркача в финале.

11. В «ПСЖ», кажется, зреет конфликт. Неймар лайкнул твит с критикой решения назначить Мбаппе пенальтистом. Потом бразилец лайкнул еще один твит, где решение названо «абсурдом». Килиан прекратил бежать в атаку и выразил недовольство, не получив пас от Витиньи в игре с «Монпелье». RMC и L’Équipe сообщили, что дело в личных проблемах, о которых форвард узнал перед матчем.

12. Александр Емельяненко бросил вызов Александру Шлеменко: «Боец невидимого фронта, заложник общественного мнения. Ты очень часто переобуваешься».

13. Андрей Лунев получил травму бедра при ударе по мячу в первой игре сезона за «Байер». Российский вратарь выбыл на 1,5 месяца. Экс-футболист «Зенита» провел всего 3 матча за год в Германии.

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