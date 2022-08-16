Ольга Зайцева: «Спорт – это уже политика. Видно, что европейские страны не в адеквате. Придется потерпеть»

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о рекомендации исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение сборной России.

– Можно ли как-то повлиять на изменение этого решения?

– Думаю, что нет. Сегодняшняя ситуация в мире очень видна по тому, как относятся к нам, к россиянам, это касается и спорта. На это решение никак нельзя повлиять. Отстранение есть отстранение, оно так и будет продолжаться. Спорт – это уже политика. Они нечестно поступают. Видно, что европейские страны не в адеквате. Придется потерпеть.

Уже давно идет такое отношение к нам. С 2014 года они нас обижали и отстраняли. Только тогда это происходило точечно, а сейчас локально. Мы – сильное спортивное государство, а им это не нужно. Им не нужны сильные спортсмены. Они хотят выигрывать среди слабых.

– Как считаете, долго ли продлится отстранение?

– Это знает наше государство. Мы ждем, верим и болеем за наших.

– Не приведет ли это к тому, что звезды российского биатлона начнут менять гражданство?

– Думаю, что нет. Вообще, вопрос по гражданству достаточно тяжелый. Все зависит от воспитания, от патриотизма. Я не знаю, кто как воспитан и кто как любит свою страну. Это выбор каждого. Тут все зависит от жизненной позиции человека. Будущее покажет, – сказала Зайцева.

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