«Амкал» вышел в 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка России, обыграв «Зоркий» по пенальти

«Амкал» пробился в 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка России.

На стадии 1/256 финала любительская команда обыграла из (1:1, 8:7 по пенальти).

Выступающий в Медиалиге «Амкал» в этом сезоне впервые играет в Кубке страны. Следующим соперником клуба станет «Тверь».

В этом розыгрыше турнира примет участие еще один клуб из Медиалиги – 2Drots. Турнир в этом сезоне будет разыгран в новом формате – с использованием системы Double elimination.

Гол «Амкала» в Кубке России – просто красота. Посмотрите, если все еще смеетесь над медиафутболом