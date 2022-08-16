Щербакова завтра отправится в Германию, где ей сделают операцию на колене

Теги сборная России Олимпийская сборная России травмы ФФКР Олимпиада-2022 женское катание Александр Коган Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова будет прооперирована в Германии.

Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган. Сейчас Щербакова не может вернуться к полноценным тренировкам из-за травмы колена.

«Аня действительно будет прооперирована, завтра она вылетает в Германию, отправляют ее в клинику, специалисты которой уже много раз помогали российским фигуристам. Надеемся на ее скорейшее восстановление.

Травма ее беспокоила давно, но, пока она готовилась к Олимпийским играм, не было возможности ее полностью купировать.

Надеялись, что летом она отдохнет, ей проводились специальные процедуры, она вылетала для этого за границу, но шансов на то, что поможет без традиционного вмешательства, было мало», – рассказал Коган.

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