Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» против ПСВ, «Динамо» Киев завтра сыграет с «Бенфикой»

Теги Рейнджерс Динамо Киев Бенфика ПСВ Виктория Пльзень Трабзонспор Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда Копенгаген Динамо Загреб результаты Маккаби Хайфа Карабах Буде-Глимт Футбол

«Рейнджерс» сыграют с ПСВ в раунде плей-офф за выход в Лигу чемпионов. 

Также сегодня «Буде-Глимт» примет «Динамо» Загреб.

Завтра, 17 августа, «Карабах» примет «Викторию», киевское «Динамо» будет противостоять «Бенфике». 

Победители пар присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первые матчи

Рейнджерс Шотландия – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
16 августа, 22.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Буде-Глимт Норвегия – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
16 августа, 22.00, «Аспмюра»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Копенгаген Дания – Трабзонспор Турция
Дата проведения
16 августа, 22.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Карабах Азербайджан – Виктория Пльзень Чехия
Дата проведения
17 августа, 19.45, «им. Тофика Бахрамова»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо Киев Украина – Бенфика Португалия
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Stadion MOSiR»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Маккаби Хайфа Израиль – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Самми Офер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные