Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» против ПСВ, «Динамо» Киев завтра сыграет с «Бенфикой»

«Рейнджерс» сыграют с ПСВ в раунде плей-офф за выход в Лигу чемпионов.
Также сегодня «Буде-Глимт» примет «Динамо» Загреб.
Завтра, 17 августа, «Карабах» примет «Викторию», киевское «Динамо» будет противостоять «Бенфике».
Победители пар присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы.
Раунд плей-офф
Первые матчи
- Дата проведения
- 16 августа, 22.00, «Айброкс»
- Дата проведения
- 16 августа, 22.00, «Аспмюра»
- Дата проведения
- 16 августа, 22.00, «Паркен»
- Дата проведения
- 17 августа, 19.45, «им. Тофика Бахрамова»
- Дата проведения
- 17 августа, 22.00, «Stadion MOSiR»
- Дата проведения
- 17 августа, 22.00, «Самми Офер»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.