Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» против ПСВ, «Динамо» Киев завтра сыграет с «Бенфикой»

сыграют с в раунде плей-офф за выход в Лигу чемпионов.

Также сегодня «Буде-Глимт» примет .

Завтра, 17 августа, примет «Викторию», киевское «Динамо» будет противостоять «Бенфике».

Победители пар присоединятся к 26 командам на групповом этапе Лиги чемпионов, проигравшие попадут в групповой этап Лиги Европы.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов