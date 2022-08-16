«Доказательств у нас нет». Опубликованы переговоры ВАР в момент офсайда Карраскаля в игре «Зенит» – ЦСКА

РФС выложил переговоры судей при отмене гола ЦСКА в матче против «Зенита» (1:2).
На 80-й минуте хавбек армейцев Хорхе Карраскаль ворвался в штрафную, обманул Деяна Ловрена и Арсена Адамова и остался с глазу на глаз с голкипером Михаилом Кержаковым.
Вратарь парировал удар колумбийца ногой, мяч снова отскочил к Карраскалю. Игрок ЦСКА откатил набежавшему из глубины Никите Ермакову, а тот точно пробил в нижний угол.
Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном усмотрела офсайд по ходу развития атаки, не поменяла свое решение после консультации с ВАР и отменила взятие ворот.
Кукуян принял решение об отмене гола после консультации с арбитром ВАР Евгением Турбиным и арбитром АВАР Максимом Гаврилиным.
«Матч Премьер» показал переговоры арбитров, переданные каналу Российским футбольным союзом.
Гаврилин: Там вне игры. Паш, стойте, не возобновляйте.
Турбин: Паша, проверяем.
Кукуян: Если не вне игры – гол. Проверка. Вон там вне игры.
Турбин и Гаврилин смотрят стоп-кадр момента передачи на Карраскаля.
Турбин: Ну мы не можем доказать ничего.
Гаврилин: Ассистент зафиксировал офсайд. Я согласен с ассистентом.
Турбин: Ага, красавчик. Паша, проверка завершена, правильное решение, продолжайте игру. [Обращается к Гаврилину] Доказательств у нас нет, нечего показывать.
Напомним, что в этом сезоне система ВАР в Мир РПЛ работает без офсайдных линий.
Спор вокруг отмены гола ЦСКА в Петербурге. Без офсайдных линий – просто кошмар