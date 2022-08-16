Менеджер ассистентов РПЛ об офсайде Карраскаля: «Нет стопроцентных доказательств, что была ошибка. Арбитры ВАР не могли вмешаться»

Менеджер ассистентов РПЛ объяснил решение судей отменить гол ЦСКА в матче с «Зенитом» (1:2).

«Истину мы узнаем очень просто: смотрим, какое решение принимает помощник в данной ситуации, и смотрим, в правильной ли позиции он находился. В эпизоде с Карраскалем ассистент находился в идеальной позиции, единственный человек, который может на 100% дать правильный ответ, был офсайд или нет.

Мы исходим из того, что они высококвалифицированные профессионалы и могут принимать решения в таких сложных ситуациях. Я им полностью доверяю. На мой взгляд, обсуждать нечего.

Экспертно‑судейская комиссия просматривала этот момент. На что ВАР может обратить внимание в данном случае? На то, что есть очевидные доказательства ошибочности решения помощника. Здесь нет 100‑процентных доказательств, что была совершена ошибка. На мой взгляд, решение было правильным, арбитры ВАР не могли вмешаться.

Что есть явная ошибка? Когда у нас есть четкие ориентиры в виде нарезки травы, разметки поля, которые показывают, что человек действительно чуть ближе к линии ворот.

Какое решение приняла ЭСК по этому эпизоду? Насколько я понимаю, поддержали решение помощника судьи. Решение отменить гол было правильным», – сказал Антон Аверьянов.

Ранее стало известно, что ЭСК признала верными решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА. Главным арбитром на игре работал Павел Кукуян.

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