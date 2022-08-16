«МЮ» может отпустить Роналду летом. Его плохое настроение негативно влияет на состояние игроков

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Футбол

«Манчестер Юнайтед» может отпустить Криштиану Роналду летом.

По информации BBC, клуб может продать португальского форварда из-за того, что его плохое настроение негативно влияет на психологическое состояние других игроков. Роналду почти не общается с одноклубниками и не скрывает желания уйти.

В «МЮ» опасаются, что нынешние проблемы команды не получится исправить, пока 37-летний футболист не уйдет. Некоторые в клубе убеждены, что даже уход Роналду без прихода игрока на замену окажет позитивный эффект на команду и приведет к значительному улучшению результатов.

Все, Роналду достал даже Тен Хага – возможен разрыв контракта. Криштиану обедает один и вечно спорит на тренировках

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