Серена в матче с Радукану проиграла сет с баранкой 10-й раз за 26 лет карьеры

Чемпионка US Open в первом круге турнира в Цинциннати разгромила 23-кратную победительницу «Больших шлемов» Серену Уильямс – 6:4, 6:0.

За матч 19-летняя британка допустила всего одну невынужденную ошибку при 14 виннерсах. У Серены по 19 ошибок и чисто выигранных мячей.

Серена всего 10-й раз в карьере проиграла сет с баранкой (она профессионал с октября-1995). И такое с ней случилось впервые с 2018-го, когда обыграла ее 6:1, 6:0.

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