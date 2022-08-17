Серена в матче с Радукану проиграла сет с баранкой 10-й раз за 26 лет карьеры

Теги Серена Уильямс US Open WTA Western & Southern Open Эмма Радукану Теннис

Чемпионка US Open Эмма Радукану в первом круге турнира в Цинциннати разгромила 23-кратную победительницу «Больших шлемов» Серену Уильямс – 6:4, 6:0.

За матч 19-летняя британка допустила всего одну невынужденную ошибку при 14 виннерсах. У Серены по 19 ошибок и чисто выигранных мячей.

Серена всего 10-й раз в карьере проиграла сет с баранкой (она профессионал с октября-1995). И такое с ней случилось впервые с 2018-го, когда Йоханна Конта обыграла ее 6:1, 6:0.

Величайшая Серена Уильямс уходит из тенниса. Вот ее эссе о величии, наследии и желании завести второго ребенка

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные