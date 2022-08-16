Гончаренко возглавил «Урал», ничья «Ливерпуля» и удаление Нуньеса, Фонбет Кубок России покажет «Матч ТВ», Хвича забил за «Наполи», победы «Юве» и «Атлетико», страсти по Роналду и другие новости

1. Экс-тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко возглавил «Урал». Он уже работал в клубе в 2015-м.

2. «Фонбет» стал титульным партнером Кубка России. «Матч ТВ» покажет все матчи турнира на ресурсах холдинга.

3. «Ливерпуль» вновь сыграл вничью – на этот раз с «Кристал Пэлас» (1:1). Форварда «красных» Дарвина Нуньеса удалили во втором тайме: он боднул соперника. «Ливерпуль» пока идет 12-м в АПЛ, а следующий матч – с «МЮ», который после двух туров расположился на последнем месте.

4. Хвича Кварацхелия забил в дебютном матче за «Наполи» (а потом еще и голевую отдал).

«Ювентус» в стартовой игре Серии А разгромил «Сассуоло» (3:0). Влахович сделал дубль, у Ди Мария – первый гол в футболке туринского клуба.

5. Fan ID получили 170 тысяч человек. Оформлять карту будут в МФЦ еще 50 регионов.

6. Эрик тен Хаг заставил игроков «МЮ» бежать кросс на 13,8 км – разницу между пробегом «Юнайтед» и «Брентфорда». Это было единственное занятие на тренировке.

7. Килиан Мбаппе попросил «ПСЖ» продать Неймара. Впрочем, позже появилась информации, что директор парижского клуба Луиш Кампуш провел встречу с игроками и уладил конфликт.

8. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заблокировал переход Кристиана Нобоа в «Зенит» этим летом. Хавбеку предлагали контракт по схеме «1+1».

9. «Барселона» может расторгнуть контракт с Мартином Брэйтуэйтом в одностороннем порядке. Форвард отказывается уходить, в клубе этим недовольны.

10. Поведение Криштиану Роналду разочаровывает игроков и тренеров «МЮ». Пишут, что тен Хаг изменил мнение о португальце – тренер теперь не против его ухода, Криштиану выражал недовольство на тренировках и возражал против высокого прессинга. Впрочем, «Юнайтед», кажется, пока не собирается продавать форварда.

11. Лионеля Месси попросили помочь юноше, приговоренному к смертной казни в Саудовской Аравии. Форвард «ПСЖ» – посол страны в вопросах туризма.

12. «Бавария» получит 250 млн евро по контракту с Telekom до 2027-го. Они сотрудничают 20 лет.

13. «МЮ» рассматривает трансфер Джейми Варди. «Лестер» не хочет отпускать 35-летнего форварда.

14. Аслан Карацев вышел во второй круг в Цинциннати, Карен Хачанов выбыл.

Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова также пробились в следующий раунд в Цинциннати, а вот Дарья Касаткина выбыла.

15. «Атлетико» разгромил «Хетафе» (3:0) в 1-м туре Ла Лиги. У Альваро Мораты дубль, а также забил Антуан Гризманн забил, вышедший на замену.

16. Педри, Камавинга, Беллингем, Фати, Мусиала, Гави и Гравенберх – в сокращенном списке номинантов на приз Golden Boy.

17. Защита баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков, подала апелляцию на приговор.

18. Начался суд над игроком «Ман Сити» Бенжаменом Менди, обвиняемым в 8 изнасилованиях. Прокурор назвал игрока «Сити» «хищником, не принимающим отказа».

19. Коннор Макдэвид возглавил топ-20 лучших центров НХЛ по версии NHL.com, Мэттьюс – 2-й, Маккиннон – 3-й, Кросби – 5-й, Малкин – 18-й.

Цитаты дня.

Конте – Тухелю о праздновании гола Джеймса: «Сделать так, чтобы ты споткнулся, было бы вполне заслуженно 😂»

Клейменов о Fan ID: «Закон подписан, не вижу оснований для отмены. С незнакомцем я на футбол не пойду»

Уткин об офсайде Карраскаля: «ВАР становится злом, когда не проводит линии. Гол отменен правильно, но осадок остался»

Терри – Абрамовичу: «Вы лучший владелец в мире, создали команду мирового уровня. Ваше наследие и имя будут помнить вечно»

Зарема о Fan ID: «Карту оформлять не собираюсь, детей вести в МФЦ тоже. Странно, когда на свой стадион должен получить пропуск от Госуслуг»

Фетисов о 18-м месте Малкина в списке топ-центров НХЛ: «Нужно в жопу засунуть эти рейтинги. Женя – лучший центрфорвард современности»

Клопп о финансах «Барсы»: «Не понимаю происходящего. Если мне скажут, что у меня нет денег, я вообще не буду тратить»

Лайшев о шансах Загитовой вернуться в спорт: «Алина еще молода и может рискнуть попробовать. В условиях большой внутренней конкуренции это будет интересно»