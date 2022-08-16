Владелец «МЮ» Глейзер против ухода Роналду, несмотря на желание Криштиану. Тен Хаг несколько недель готов отпустить форварда

Совладелец против ухода из команды.

По информации Manchester Evening News, португалец хочет покинуть клуб, но выступает против любых попыток продать форварда.

При этом главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уже несколько недель согласен на уход Криштиану.

Глейзер одобрял каждый переход в «Юнайтед» и вмешался, чтобы заблокировать потенциальный уход Антони Марсьяля в 2018 году. Джоэл почти ежедневно поддерживает контакт с директором «МЮ» .

Невилл об «МЮ» и Глейзерах: «Когда бизнес рушится, это вина владельцев. У них в руках клуб, о котором они понятия не имеют»

Все, Роналду достал даже Тен Хага – возможен разрыв контракта. Криштиану обедает один и вечно спорит на тренировках