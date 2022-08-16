Бенжамен Менди насиловал девушек в запертой комнате и отбирал телефоны. Одна жертва была несовершеннолетней, еще одну изнасиловали во время месячных

насиловал женщин в отдельных комнатах своего особняка.

Об этом стало известно в ходе заседания суда присяжных по делу о сексуальном насилии над женщинам со стороны бывшего игрока .

Игроку вменяют восемь эпизодов изнасилования, один эпизод насилия на сексуальной почве и одну попытку изнасилования. Бенжамен отрицает все обвинения.

На заседании суда в понедельник присяжным сообщили, что Менди насиловал женщин в panic rooms (буквально «комнаты страха» – прим. Sports.ru) – специальных помещениях, где жители дома могут укрыться в случае опасности.

28-летний француз заманивал женщин в свой особняк в Чешире и насиловал их – после отказа или в момент, когда они были слишком пьяны, чтобы отказать.

Менди встречался со множеством женщинам в ночных клубах Манчестера, ему помогал сообщник – 41-летнего Луи Саа Маттури, которого судят вместе с Бенжаменом. Их обвиняют в «нападении» на 13 девушек.

Среди задач Саа было «нахождение молодых женщин и создание ситуаций, когда эти молодые женщины могут быть изнасилованы и подвергнуться сексуальному насилию», заявил прокурор Тимоти Крей.

В июле 2021 года Саа предложил одной из девушек вместо смены в ночном клубе за деньги посетить вечеринку в доме Менди вместе с подругой. Позже женщина рассказала полиции, что Менди изнасиловал ее в своем кинозале без презерватива. Присяжным сообщили, что двое сообщников Менди мешали ее подруге, когда она пошла искать жертву.

Две женщины рассказали полиции, что их мужчины «передавали» их друг другу в особняке Менди, где он проводил вечеринки у бассейна. Одна из них была настолько пьяна, что узнала о сексе с мужчинами только после того, как обнаружила сперму обоих у себя на нижнем белье.

Преступления происходили в отдаленном особняке Бенжамена в деревне Моттрам-Сент-Эндрю в период с октября 2018 по 2021 год. Ближайшее поселение, Престбери, находилось в 15 минутах ходьбы по неосвещенной проселочной дороге.

Некоторые женщины рассказали, что по прибытии в особняк у них отобрали телефоны – якобы для того, чтобы защитить Менди и других от нежелательных публикаций в социальных сетях.

Одна из потерпевших сообщила, что была изнасилована во время месячных, другая подверглась сексуальному насилию на кухне. Одной из пострадавших было 17 лет. Две женщины заявили, что Менди изнасиловал их в запертых комнатах (panic rooms).

Прокурор заявил, что и Менди, и Саа отдавали себе отчет в происходящем.