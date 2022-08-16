ЦСКА обратился в ЭСК РФС из-за офсайда Карраскаля и неназначенного пенальти в матче с «Зенитом»

ЦСКА обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать судейские решения в матче с «Зенитом» (1:2).

Речь идет о двух эпизодах: о фиксации положения вне игры у перед голом ЦСКА на 80-й минуте, а также о неназначенном пенальти в ворота на 90-й минуте.

На 80-й минуте Карраскаль ворвался в штрафную, обманул Деяна Ловрена и Арсена Адамова и остался с глазу на глаз с голкипером Михаилом Кержаковым.

Вратарь парировал удар колумбийца ногой, мяч снова отскочил к Карраскалю. Игрок ЦСКА откатил набежавшему из глубины Никите Ермакову, а тот точно пробил в нижний угол.

Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном усмотрела офсайд по ходу развития атаки, не поменяла свое решение после консультации с ВАР и отменила взятие ворот.

Спор вокруг отмены гола ЦСКА в Петербурге. Без офсайдных линий – просто кошмар