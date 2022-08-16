Алаев о крымском футболе: «Не стоит вопрос о принятии в РФС. Вопрос в развитии футбола»

Александр Алаев высказался о развитии футбола в Крыму.
Ранее он заявил: «Интеграция крымского футбола в российский неизбежна. Но важно не сжигать мосты, сохранять диалог с УЕФА и ФИФА».
– Никаких договоренностей с ФИФА и УЕФА. Были неофициальные консультации.
У всех есть понимание, что ситуация изменилась. За 8 лет коллеги ничего не смогли сделать. Надо развивать футбол в Крыму. Но важно сохранить диалог с ФИФА и УЕФА.
– Как принять крымский футбол в состав РФС?
– Не стоит вопрос о том, принять ли в РФС. Стоит вопрос о развитии футбола.
Принять или не принять – это слишком узко. Там должен развиваться футбол, должны играть дети, должны появляться тренеры. Реализация этого механизма может быть разная.
– Вы понимаете, что это может стать болевой точкой для депутатов и политиков?
– Я понимаю. Готов к этому. Если футбол в Крыму будет развиваться, я готов получать эти удары ежедневно.
Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Организация проводит чемпионат Премьер-лиги, в котором принимают участие восемь клубов, – сказал президент РПЛ.