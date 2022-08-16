Кокорин требует 3,6 млн евро за расторжение контракта, «Фиорентина» не хочет столько платить

требует у «Фиорентины» компенсацию за расторжение контракта.

31-летний российский нападающий не нужен клубу, и велика вероятность того, что он не попадет в заявку команды на сезон. «Фиалки» пытаются найти выход из этой ситуации.

«В данный момент клуб не делает никаких официальных заявлений по Кокорину, журналистам говорят только то, что хочет найти какое-то решение этого вопроса.

Но все непросто, Кокорин постоянно просит 3,6 млн, полагающиеся по контракту, на меньшую сумму он не соглашается.

«Фиорентина» же не хочет столько платить, там надеются, что Кокорин покинет команду в статусе свободного агента», – сообщил источник «РБ Спорт».

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он выходил на поле в 2 играх в рамках чемпионата. Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до 2024 года.