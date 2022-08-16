ЭСК РФС признала верными решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА («СЭ»)

В РФС признали верными решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА.
Московский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой разобрать решения бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном в матче 5-го тура Мир РПЛ (1:2).
Речь шла о двух эпизодах: о фиксации положения вне игры у Хорхе Карраскаля перед голом ЦСКА на 80-й минуте, а также о неназначенном пенальти в ворота «Зенита» на 90-й минуте.
По информации «Спорт-Экспресса», ЭСК РФС рассмотрела обращение армейцев и решила, что в обоих эпизодах судьи приняли верные решения.
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