ЭСК РФС признала верными решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА («СЭ»)

В РФС признали верными решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА.

Московский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой разобрать решения бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном в матче 5-го тура Мир (1:2).

Речь шла о двух эпизодах: о фиксации положения вне игры у Хорхе Карраскаля перед голом на 80-й минуте, а также о неназначенном пенальти в ворота на 90-й минуте.

По информации «Спорт-Экспресса», ЭСК РФС рассмотрела обращение армейцев и решила, что в обоих эпизодах судьи приняли верные решения.

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