СБР: «Рекомендации Исполкома IBU лицемерны и политизированы. Они противоречат Конституции IBU и наносят вред мировому биатлону»

(СБР) выступил с заявлением по поводу рекомендации Исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов.

Исполком IBU также предложил СБР и Белорусской федерации биатлона четко дистанцироваться от конфликта на Украине и не допустить, чтобы должностные лица или спортсмены были вовлечены в действия российской армии.

«В ответ на эти рекомендации Союз биатлонистов России считает необходимым заявить следующее.

СБР выступает за цивилизованное, юридически мотивированное разрешение споров.

Ранее СБР при содействии Олимпийского комитета России обжаловал в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) решения IBU по отстранению российских спортсменов и официальных лиц (от 1 марта 2022 года) и по отстранению Союза биатлонистов России в целом (от 28 марта 2022 года) как дискриминационные по национальному признаку и противоречащие Конституции IBU.

В настоящее время по обоим делам в продолжается установленная арбитражная процедура, решений по ним пока не вынесено, юридическая оценка пока не дана.

Мы считаем, что сегодняшние рекомендации Исполкома IBU в отношении спортсменов России и Беларуси так же лицемерны и политизированы, так же противоречат Конституции IBU и так же наносят вред мировому биатлону, как и мартовские решения.

Со своей стороны, к 8 сентября 2022 года, как нам это предложено, Союз биатлонистов России подготовит юридически обоснованное обращение ко всем участникам Конгресса и членам IBU, в котором будет подробно изложена наша позиция», – говорится на сайте СБР.

Исполком IBU рекомендовал продлить отстранение сборной России и предложил СБР дистанцироваться от конфликта на Украине