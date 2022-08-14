Пушка Мантуана на 85-й и победа «Зенита», «МЮ» пропустил 4 гола за тайм, Миранчук забил за «Торино», ничьи «Локо» и «Динамо», «Барса» опять не обыграла «Райо» и другие новости

1. «Зенит» вырвал победу у ЦСКА (2:1) на 85-й минуте благодаря дальнему удару дебютировавшего за питерский клуб Густаво Мантуана. Для ЦСКА это поражение стало первым в Мир РПЛ под руководством Владимира Федотова, а у «Зенита» в лиге уже 6 побед подряд над армейским клубом. Также команда Сергея Семака продлила серию без поражений с клубами Москвы до 16 матчей.

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) благодаря пенальти Миранчука на 91-й. У «Локо» ни одной победы в 5 турах РПЛ (впервые за 26 лет!) – 3 ничьих, 2 поражения, разница голов – 4:12.

«Динамо» и «Краснодар» выдали самый пресный матч субботы, не забив голов.

2. Обошелся ли игровой день в РПЛ без яркого момента с участием судей? Конечно, нет: гол ЦСКА в ворота «Зенита» был отменен из-за офсайда, после консультации с ВАР решение не поменяли.

3. Настоящее крушение потерпел «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы крупно проиграли «Брентфорду» (0:4), пропустив все 4 мяча за 35 минут 1-го тайма. Криштиану Роналду провел полный матч. «МЮ» начал в АПЛ с двух поражений впервые с сезона-1992/93, интересно, что тогда команда стала чемпионом. Кроме того, «Юнайдет» проиграл уже 7 выездных матчей чемпионата подряд – впервые с 1936 года, а Эрик тен Хаг стал первым тренером «МЮ» с 1921 года, проигравшим два своих первых матча в лиге.

«Манчестер Сити» спокойно разобрался с «Борнмутом» (4:0), «Арсенал» победил «Лестер» (4:2) благодаря дублю Жезуса. Все результаты – тут.

4. Алексей Миранчук забил в дебютном матче за «Торино»: он отличился в первом тайме игры с «Монцей», а в перерыве был заменен (агент сказал, что полузащитник ощутил дискомфорт в задней поверхности бедра).

5. «Барселона» в 1-м туре Ла Лиги не забила «Райо Вальекано» (0:0). Роберт Левандовски провел весь матч, а Серджи Бускетса удалили на 93-й. «Барса» не выигрывает у «Райо» 3 матча подряд, в прошлом сезоне было 2 поражения.

6. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» во 2-м туре чемпионата Франции (5:2). Неймар сделал дубль, у него 8 (5+3) очков в трех первых матчах сезона за парижан.

7. В Серии А «Милан» победил «Удинезе» (4:2) благодаря дублю Ребича, а «Интер» дожал «Лечче» (2:1) – Думфрис забил победный мяч на 95-й минуте. Все результаты дня – тут.

8. Трансферные новости. «Барса» продлила контракт с Нико до 2026 года и отдала его в аренду «Валенсии» без права выкупа.

«Спартак» предложил 7 млн евро за левого защитника «Атлетико Минейро» Рубенса. «Галатасарай» начал переговоры с красно-белыми о трансфере Николсона.

«Барса» хочет купить Силву и Алонсо на следующей неделе. За Бернарду могут заплатить 65 млн евро, за Маркоса – 8. «ПСЖ» интересуется Леау и готов включить в сделку c «Миланом» защитника Диалло. Де Йонг сообщил одноклубникам, что может перейти в «МЮ», Френки зол на «Барсу» из-за давления в вопросе ухода. «Челси» работает над трансфером Обамеянга, форварду «Барсы» обещают место в основе и хорошую зарплату.

9. В полуфинале теннисного турнира в Монреале Хуберт Хуркач обыграл Каспера Рууда, Пабло Каррено-Буста – Дэна Эванса. Испанец дошел до финала «Мастерса» впервые в карьере и вернется в топ-20.

В финале женского турнира в Торонто сыграют Беатрис Хаддад Майя (7 побед подряд против топ-20, последняя – над Каролиной Плишковой) и Симона Халеп.

10. Кубок Башкортостана. «Салават» победил «Северсталь» и выиграл турнир, «Локомотив» одолел «Динамо» по буллитам.

11. «ПСЖ» хочет продлить контракт с Лео Месси на сезон и вскоре начнет переговоры.

12. Остон Урунов хочет получить от «Спартака» всю зарплату в случае разрыва контракта – около 2 млн евро.

13. UFC. Марлон Вера нокаутировал Доминика Круза, Азамат Мурзаканов победил Девина Кларка.

14. 17-летний румынский пловец Давид Попович установил мировой рекорд на 100-метровке вольным стилем.

15. Прыгун в высоту Данил Лысенко победил на Кубке Свердловской области. Это его первый турнир после дисквалификации за подделку документов.

Цитаты дня.

Флик о ЧМ-2022: «В Катаре нарушаются права человека, отношение к гомосексуалам неприемлемо. Этот чемпионат не для обычного болельщика»

Александр Овечкин: «Валиева – герой. Простая девчонка, на нее было такое давление. Болеем за нее всем сердцем, как и вся Россия»

Руд Гуллит: «Думаю, Роналду жалеет о возвращении в «МЮ». Он хочет показать всем критикам, чего стоит»

Владислав Третьяк: «В 90-е спортобъекты позакрывались. Мальчишки приходили в армию и отжаться не могли. Благодаря Путину все вернулось»

Тен Хаг про 0:4: «Мы подвели болельщиков, мне жаль. Я просил играть с верой и брать ответственность, но игроки этого не сделали»

Анна Щербакова: «Фигурное катание – это не силовой вид, в котором нужно сделать все быстрее, выше и сильнее. Это совмещение спорта и искусства»