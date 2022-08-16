В Москве тренер ударил 10-летнего хоккеиста клюшкой по ягодицам. Врачи зафиксировали ушиб, началась проверка инцидента

В Москве тренер ударил 10-летнего хоккеиста клюшкой.

Инцидент в спортивной школе в Западном округе столицы случился на тренировке около 12 часов дня 15 августа.

Как передает «МК», мальчик поспорил с другим учеником, чья очередь ехать выполнять упражнение.

Они стали отпихивать друг друга и упали на лед. Это увидел тренер. Он подъехал, разнял детей и ударил лежащего сверху клюшкой по ягодицам.

После удара на ягодицах ученика появился большой синяк. Врачи зафиксировали ушиб. По инциденту началась проверка.