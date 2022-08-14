Уткин забил 6-й гол со штрафного за год – «Пари НН». У него 5 очков (2+3) в этом розыгрыше Мир РПЛ – все после стандартов

Даниил Уткин снова забил со штрафного.
Полузащитник «Ростова» точно исполнил стандарт в матче 5-го тура Мир РПЛ с «Пари НН».
Это 6-й гол 22-летнего игрока со штрафных в карьере. Остальные 5 он забил в прошлом сезоне, выступая за «Ахмат». Первый гол был забит 8 августа 2021 года – в ворота «Рубина» в 3-м туре.
Кроме того, это 5-е очко Уткина по системе «гол+пас» в этом сезоне. Оба гола и три результативные передачи произошли после розыгрыша стандартов, включая гол «Локомотиву», забитый после затяжного розыгрыша углового.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ростов» поражает связкой Уткин – Комличенко, но совсем не забивает с игры. Рекорд без таких голов на старте – у «Спартака» Карреры
Штрафные Уткина – феномен сезона. Инсайд-история, как он научился так попадать