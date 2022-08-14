Уткин забил 6-й гол со штрафного за год – «Пари НН». У него 5 очков (2+3) в этом розыгрыше Мир РПЛ – все после стандартов

снова забил со штрафного.

Полузащитник «Ростова» точно исполнил стандарт в матче 5-го тура Мир с .

Это 6-й гол 22-летнего игрока со штрафных в карьере. Остальные 5 он забил в прошлом сезоне, выступая за «Ахмат». Первый гол был забит 8 августа 2021 года – в ворота «Рубина» в 3-м туре.

Кроме того, это 5-е очко Уткина по системе «гол+пас» в этом сезоне. Оба гола и три результативные передачи произошли после розыгрыша стандартов, включая гол «Локомотиву», забитый после затяжного розыгрыша углового.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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