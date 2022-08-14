«Барса» хочет 25-28 млн евро за Обамеянга от «Челси». Его готовы продать, чтобы вписаться в правила Ла Лиги

может продать Пьер-Эмерика Обамеянга, чтобы выполнить требования Ла Лиги.

По данным журналиста Жерара Ромеро, каталонский клуб ждет от предложение по форварду в размере 25-28 млн евро.

Как сообщается, согласиться на продажу Обамеянга «Барса» может, чтобы вписаться в зарплатный лимит, установленный . Сейчас сине-гранатовые пытаются убедить игроков с высокими зарплатами пойти на отказ от части денег или отложить их получение. С теми футболистами, по которым поступят интересные предложения, «Барса» готова расстаться.

Сейчас каталонцы ожидают, что до конца трансферного окна из клуба уйдут Френки де Йонг, который отказывается снижать зарплату, и Обамеянг, у которого стало больше конкурентов в борьбе за место в атаке после летних трансферов «Барсы».

Если Обамеянг и де Йонг уйдут, то в зарплатной ведомости «Барсы» освободятся 36 млн евро (каждый из этих игроков в предстоящем сезоне должен получить по 18 млн евро).

Во вчерашнем матче 1-го тура Ла Лиги между «Барсой» и «Райо Вальекано» (0:0) Обамеянг вышел на замену на 82-й минуте. Де Йонг появился на поле на 60-й минуте игры.

Напомним, что Обамеянг перешел в каталонский клуб минувшей зимой на правах свободного агента, перед трансфером разорвав контракт с «Арсеналом».