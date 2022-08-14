France Football о «Золотом мяче» без Месси: «Первый сезон в «ПСЖ» очень разочаровал. Новые критерии не сыграли ему на руку»

В журнале France Football объяснили, почему не был номинирован на .

Об этом рассказал Эммануэль Боян, заместитель главного редактора журнала France Football, который вручает награду.

«Конечно, Лионель Месси с его 15 номинациями на «Золотой мяч» подряд, с его семью победами в голосовании, с его статусом действующего обладателя награды был серьезным кандидатом.

Мы обсуждали его включение в список 30 кандидатов на приз, но новые критерии вручения «Золотого мяча» не сыграли ему на руку. Теперь мы не учитываем достижения игрока на протяжении всей его карьеры, а то, что приз теперь будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года, не позволило учесть его победу на Кубке Америки в июле 2021 года.

Стоит признать, что первый сезон Месси в Париже очень разочаровал и с точки зрения общего визуального впечатления, и с точки зрения статистики», – сказал Боян.

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