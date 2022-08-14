Тухеля и Конте удалили после матча «Челси» – «Тоттенхэм». Томас не отпустил руку Антонио после рукопожатия, началась перепалка

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Антонио Конте Томас Тухель Энтони Тэйлор Футбол

Томас Тухель и Антонио Конте были удалены после матча «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2).

«Шпоры» сравняли счет в концовке игры благодаря голу Харри Кейна после углового.

После матча тренеры, у которых уже был конфликт во втором тайме,  подошли друг к другу, чтобы пожать руки. Однако Тухель не сразу отпустил руку Конте, что не понравилось тренеру «Тоттенхэма».

Между специалистами снова возникла перепалка, в ходе которой Антонио несколько раз повторил: «Чего ты хочешь?» Тренеров быстро разняли.

Судья Энтони Тэйлор удалил обоих.

Фото: твиттер 101 Great Goals

Тухель и Конте повздорили после гола Хейбьерга. Антонио праздновал рядом с Томасом, тренер «Челси» был недоволен фолом до атаки

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