Тухеля и Конте удалили после матча «Челси» – «Тоттенхэм». Томас не отпустил руку Антонио после рукопожатия, началась перепалка

и были удалены после матча «Челси» – «Тоттенхэм» (2:2).

«Шпоры» сравняли счет в концовке игры благодаря голу Харри Кейна после углового.

После матча тренеры, у которых уже был конфликт во втором тайме, подошли друг к другу, чтобы пожать руки. Однако Тухель не сразу отпустил руку Конте, что не понравилось тренеру .

Между специалистами снова возникла перепалка, в ходе которой Антонио несколько раз повторил: «Чего ты хочешь?» Тренеров быстро разняли.

Судья Энтони Тэйлор удалил обоих.

Фото: твиттер 101 Great Goals

Тухель и Конте повздорили после гола Хейбьерга. Антонио праздновал рядом с Томасом, тренер «Челси» был недоволен фолом до атаки