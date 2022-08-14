Де Йонг в случае ухода из «Барсы» хотел бы стать игроком «Челси», а не «Ман Юнайтед»

В случае ухода из «Барселоны» Френки де Йонг предпочтет трансфер в «Челси», а не в .

Как утверждает The Telegraph, полузащитник дал понять, что в случае, если в заключительные недели окна трансфер из «Барсы» будет оформлен, то он предпочтет переход в лондонский клуб.

«Манчестер Юнайтед» все лето пытался убедить де Йонга присоединиться к клубу, однако на данный момент – первый выбор для Френки.

«Барса» готова продать хавбека этим летом в случае, если достигнет с ним компромисса по вопросу о выплате задолженности по зарплате и бонусам.

«Ман Юнайтед» еще в середине июля согласовал с «Барселоной» сумму трансфера Френки, но в связи с нежеланием игрока переходить в манчестерский клуб переговоры зашли в тупик. «МЮ» видел в де Йонге ключевого игрока на позицию шестого номера.

Статистику 25-летнего полузащитника, который вчера не попал в старт «Барселоны» на игру 1-го тура с «Райо Вальекано», можно изучить здесь.