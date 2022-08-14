В журнале France Football объяснили, почему Криштиану Роналду был номинирован на «Золотой мяч».
Об этом рассказал Эммануэль Боян, заместитель главного редактора журнала France Football, который вручает награду.
– Почему Роналду был включен в список 30 претендентов?
– Дело в статистике. В том сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных. Он внес решающий вклад в результаты на групповом этапе Лиги чемпионов, забив четыре гола, которые принесли «Ман Юнайтед» семь очков.
В Премьер-лиге у него 18 голов, в их числе – два хет-трика. 32 гола в 49 матчах – это не так много, как в его лучшие сезоны, но достаточно, чтобы быть среди 30 лучших игроков мира, – сказал Боян.
Статистику 37-летнего нападающего можно изучить здесь.