В журнале France Football объяснили, почему был номинирован на .

Об этом рассказал Эммануэль Боян, заместитель главного редактора журнала France Football, который вручает награду.

– Почему Роналду был включен в список 30 претендентов?

– Дело в статистике. В том сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных. Он внес решающий вклад в результаты на групповом этапе Лиги чемпионов, забив четыре гола, которые принесли семь очков.

В Премьер-лиге у него 18 голов, в их числе – два хет-трика. 32 гола в 49 матчах – это не так много, как в его лучшие сезоны, но достаточно, чтобы быть среди 30 лучших игроков мира, – сказал Боян.

Статистику 37-летнего нападающего можно изучить здесь.