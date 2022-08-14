Тухель о конфликте с Конте: «Я думал, что во время рукопожатия смотрят друг другу в глаза. Это АПЛ, мы бились за свои команды, ничего страшного»

высказался о конфликте с во время матча – (2:2).

Тренеры сначала повздорили после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга, а затем были удалены после конца игры, когда устроили перепалку во время рукопожатия.

«Я думал, что во время рукопожатия смотрят друг другу в глаза. Он думал по-другому. В этом не было необходимости, но во многих вещах нет необходимости.

Я сравниваю это со стычкой двух игроков, которые немного повздорили, но ничего не произошло и никто не травмировался. Это АПЛ, оба тренера бились за свои команды.

Вот и все, ничего страшного. Сегодня это было частью игры», – сказал тренер «Челси».