Джейк Пол о стычке Тухеля и Конте: «Томас бы нокаутировал его, я бы заплатил, чтобы увидеть это»

Джейк Пол отреагировал на стычку и .

Немецкий тренер и итальянский тренер сцепились после окончания матча 2-го тура (2:2): Конте не посмотрел Тухелю в глаза во время рукопожатия, что возмутило Томаса.

«Страх очевиден, когда вы не смотрите своему противнику в глаза. Тухель нокаутировал бы Конте, и я бы заплатил деньги, чтобы увидеть это», – написал видеоблогер и начинающий боксер в соцсетях.

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия