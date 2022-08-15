Джейк Пол о стычке Тухеля и Конте: «Томас бы нокаутировал его, я бы заплатил, чтобы увидеть это»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Томас Тухель бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол отреагировал на стычку Томаса Тухеля и Антонио Конте.

Немецкий тренер «Челси» и итальянский тренер «Тоттенхэма» сцепились после окончания матча 2-го тура АПЛ (2:2): Конте не посмотрел Тухелю в глаза во время рукопожатия, что возмутило Томаса.

«Страх очевиден, когда вы не смотрите своему противнику в глаза. Тухель нокаутировал бы Конте, и я бы заплатил деньги, чтобы увидеть это», – написал видеоблогер и начинающий боксер  в соцсетях.

Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия

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