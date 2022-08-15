Джейк Пол о стычке Тухеля и Конте: «Томас бы нокаутировал его, я бы заплатил, чтобы увидеть это»

Джейк Пол отреагировал на стычку Томаса Тухеля и Антонио Конте.
Немецкий тренер «Челси» и итальянский тренер «Тоттенхэма» сцепились после окончания матча 2-го тура АПЛ (2:2): Конте не посмотрел Тухелю в глаза во время рукопожатия, что возмутило Томаса.
«Страх очевиден, когда вы не смотрите своему противнику в глаза. Тухель нокаутировал бы Конте, и я бы заплатил деньги, чтобы увидеть это», – написал видеоблогер и начинающий боксер в соцсетях.
Тухель с Конте чуть не подрались – дважды за матч. Из-за празднования и рукопожатия