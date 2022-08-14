«Матч Премьер» добавил линию на скриншот с моментом офсайда Карраскаля в матче «Зенит» – ЦСКА

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«Матч Премьер» опубликовал скриншот момента офсайда в матче «Зенита» и ЦСКА (2:1).

На 80-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ армейцы забили гол, который был отменен из-за положения вне игры.

Хорхе Карраскаль ворвался в штрафную, обманул Деяна Ловрена и Арсена Адамова и остался с глазу на глаз с голкипером Михаилом Кержаковым. Вратарь парировал удар колумбийца ногой, мяч снова отскочил к Карраскалю. Игрок ЦСКА откатил набежавшему из глубины Никите Ермакову, а тот точно пробил в нижний угол.

Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном усмотрела офсайд по ходу развития атаки, не поменяла свое решение после консультации с ВАР и отменила взятие ворот. Спустя 5 минут после эпизода забил уже «Зенит», сделав счет 2:1.

«Матч Премьер» в своем телеграм-канале опубликовал скриншот с нарисованной офсайдной линией. Если судить по этому изображению, Карраскаль действительно был в положении вне игры.

В этом сезоне система ВАР в РПЛ работает без офсайдных линий.

Изображение: «Матч Премьер»

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