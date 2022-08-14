МИД РФ: «Имена Бута, Грайнер и Уилана были упомянуты в диалоге с США по обмену заключенными»

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Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев подтвердил, что имена россиянина Виктора Бута и американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана были упомянуты в контактах Москвы и Вашингтона по возможным обменам заключенными.

«Обсуждение весьма чувствительной темы обмена заключенными гражданами России и США идет в рамках определенных нашими президентами каналов. Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа «не навреди», – передает слова Дарчиева ТАСС.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Бриттни Грайнер осуждена на 9 лет колонии за контрабанду наркотиков. Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. 

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