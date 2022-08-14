Рафаэл ван дер Варт жестко раскритиковал действия «Барселоны».

«Как, черт возьми, вы можете покупать игроков, когда у вас денег нет? Считаю, что это позор. Еще и Лапорта, который везде смеется, считает себя таким важным, думает, что он король.

Нельзя так обращаться с людьми, как «Барса» это делает с Френки де Йонгом. Он зарабатывает слишком много? Когда подписывают контракт, его либо выполняют, либо дают уйти на хороших условиях, но все не так. «Барса» – это мафия, и она должна быть наказана.

Из-за этого имя «Барселоны» выглядит очень плохо. Это великий клуб, все хотят там играть. Но с этого момента мы судим о них по-другому, и играть за них [сейчас] – это позор, как по мне», – заявил бывший игрок «Реала» в эфире Ziggo Sport.

«Барса» должна игрокам 389 млн евро – из-за отсрочек зарплат и бонусов. Но они готовы уступать снова