Рафаэл ван дер Варт: «Барса» – это мафия, она должна быть наказана из-за де Йонга. Играть за нее – это позор»

Теги Рафаэл ван дер Варт Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Френки де Йонг Футбол

Рафаэл ван дер Варт жестко раскритиковал действия «Барселоны».

«Как, черт возьми, вы можете покупать игроков, когда у вас денег нет? Считаю, что это позор. Еще и Лапорта, который везде смеется, считает себя таким важным, думает, что он король.

Нельзя так обращаться с людьми, как «Барса» это делает с Френки де Йонгом. Он зарабатывает слишком много? Когда подписывают контракт, его либо выполняют, либо дают уйти на хороших условиях, но все не так. «Барса» – это мафия, и она должна быть наказана.

Из-за этого имя «Барселоны» выглядит очень плохо. Это великий клуб, все хотят там играть. Но с этого момента мы судим о них по-другому, и играть за них [сейчас] – это позор, как по мне», – заявил бывший игрок «Реала» в эфире Ziggo Sport.

«Барса» должна игрокам 389 млн евро – из-за отсрочек зарплат и бонусов. Но они готовы уступать снова

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