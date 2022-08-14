Тухель и Конте повздорили после гола Хейбьерга. Антонио праздновал рядом с Томасом, тренер «Челси» был недоволен фолом до атаки

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Томас Тухель и Антонио Конте вступили в конфликт во время матча «Челси»«Тоттенхэм».

После гола Пьер-Эмиля Хейбьерга тренер «шпор» начал активно праздновать гол рядом с Тухелем. Тренер «синих» подбежал к Конте, специалисты столкнулись головами.

Тренеров начал разводить резервный судья, вскоре начался конфликт с участием членов тренерских штабов команд. Главный арбитр Энтони Тэйлор показал желтую карточку и Конте, и Тухелю.

Вероятно, недовольство Тухеля вызвал незафиксированный фол Родриго Бентанкура на Кае Хавертце – гол Хейбьерга был забит после этого события. Тем не менее столкновение Бентанкура и Хавертца случилось примерно за минуту до гола.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матчам (1:1, второй тайм).

Фото: скриншот трансляции Viaplay

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