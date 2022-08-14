Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию дела о допинге на Олимпиаде‑2014 назвал несправедливым отстранение российских спортсменов от международных стартов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к соревнованиям под своей эгидой из‑за ситуации на Украине.

«С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях.

Если CAS примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им выступать», – сказал Макларен.

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