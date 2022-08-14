«МЮ» может рассмотреть расторжение контракта с Роналду, если он не изменит отношение к делу (Sky Sports)

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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с расторжением контракта Криштиану Роналду.

В клубе хотят увидеть изменения в отношении португальца к делу. Если этого не произойдет, клуб может рассмотреть возможность разрыва соглашения с форвардом, утверждает Sky Sports.

Контракт 37-летнего Роналду с манкунианцами действует до 2023 года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть клуб ради возможности играть в Лиге чемпионов.

В двух матчах сезона, которые завершились поражениями «МЮ», у Роналду нет результативных действий.

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