Мбаппе прекратил бежать в атаку и выразил недовольство, не получив пас от Витиньи в матче с «Монпелье». RMC и L’Équipe сообщили, что дело в личных проблемах, о которых форвард узнал перед матчем

проявлял недовольство партнерами по во время игры с (5:2).

23-летний нападающий, который из-за травмы почти не играл за «ПСЖ» в предсезонных матчах, а также пропустил игру за Суперкубок Франции и 1-й тур Лиги 1, на вчерашний матч 2-го тура чемпионата вышел с первых минут.

В нескольких эпизодах Мбаппе продемонстрировал недовольство. Самым ярким из них стал момент, когда при счете 2:0 в пользу «ПСЖ» команда выбегала в контратаку. Мяч был у новичка парижан Витиньи, слева от него по флангу бежал Мбаппе, однако португалец сместился к правому краю и отдал передачу на другого игрока «ПСЖ». Увидев это, Мбаппе остановился и перестал поддерживать атаку команды. Он активно жестикулировал, выражая недовольство решением Витиньи.

Кроме того, Мбаппе, не реализовавший пенальти на 23-й минуте игры, демонстративно не радовался голу, который он забил во втором тайме.

L’Équipe и RMC Sport пишут, что нетипичное для Килиана поведение связано с личными проблемами, о которых форварду сообщили до матча. Несмотря на них, француз решил выйти на поле.