Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко: «Боец невидимого фронта, заложник общественного мнения. Ты очень часто переобуваешься»

Российский боец Александр Емельяненко бросил вызов .

Это произошло в Екатеринбурге на премьере документального фильма, посвященному бою Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

Емельяненко попросили сделать прогноз на данное противостояние, однако он напрямую обратился к Шлеменко.

«Мне хочется обратиться к Шлеменко. Бойцу невидимого фронта, заложнику общественного мнения.

Ты очень часто переобуваешься, мы с тобой даже как-то созванивались, говорили. У тебя есть мой номер телефона, все сгладилось, а теперь опять начинаешь какие-то выпады в мою сторону делать.

Я тебе предлагаю: вот сейчас будет у тебя пауза, давай по правилам бокса подеремся. Я не буду тебя бороть. Я борец, не боксер, всю жизнь занимался дзюдо и самбо. Руки совсем не ставил», – сказал Емельяненко.

26 августа Шлеменко предстоит бой против Александра Илича по правилам ММА, а Емельяненко 24 сентября подерется против Вячеслава Дацика по правилам бокса.

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