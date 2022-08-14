Ирина Роднина: «Возвращение Загитовой в фигурное катание возможно только ради пиара. Будет очередное шоу, но в уже в рамках профессиональных соревнований»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о перспективах возвращения победительницы Игр-2018 Алины Загитовой в большой спорт.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019-го. Недавно фигуристка заявила, что может выступить с показательными номерами в серии Гран-при России.

«Возвращение Загитовой в фигурное катание возможно только ради пиара. Будет очередное шоу, но в уже в рамках профессиональных соревнований. Если она этого хочет, то пожалуйста. Но это уже не спорт», – сказала Роднина.

Ирина Роднина: «Я уже потерялась в том, что Загитова заявляла и что она хочет. Таких заявлений масса, не заостряйте на них много внимания»