Василий Уткин: «Можно ли считать системой ВАР то, что сейчас работает в РПЛ? У Карраскаля был офсайд, но при отмене гола ЦСКА нарушены базовые правила футбола»

высказался об отмененном голе ЦСКА в матче против «Зенита» (1:2).

На 80-й минуте Хорхе Карраскаль ворвался в штрафную, обманул и и остался с глазу на глаз с голкипером . Вратарь парировал удар колумбийца ногой, мяч снова отскочил к Карраскалю. Игрок ЦСКА откатил набежавшему из глубины , а тот точно пробил в нижний угол.

Однако бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном усмотрела офсайд по ходу развития атаки, не поменяла свое решение после консультации с ВАР и отменила взятие ворот. Спустя 5 минут после эпизода забил уже «Зенит», сделав счет 2:1.

«Моя личная точка зрения: когда забивал Карраскаль, офсайд у него действительно был. Никто не может утверждать точно – это зависит от того, как мы с вами рассматриваем стоп-кадр в момент передачи на Карраскаля. Скорее был, чем не был, но не суть. И я думаю, что пенальти не было в концовке, так что здесь бригада разобралась неплохо.

Мне кажется, что в случае с голом Карраскаля, отмененным в итоге, нарушены очень важные базовые правила футбола, и это не имеет прямого отношения к матчу «Зенита» и ЦСКА. Кстати, похожий момент был и в матче «Спартака» с , когда первый гол забивал Промес. На самом деле невозможно с уверенностью сказать, находился Промес в офсайде или нет. Может, и находился.

Когда мы только знакомились с системой ВАР в далеком уже 2017 году на Кубке конфедераций, у чилийцев гол отменили – там офсайд был буквально на длину ногтя. И тогда нас это очень удивляло, казалось несправедливым. А здесь можно быть уверенным, что этого не произошло? Нет, нельзя. Но в матче судья не поднял флажок, а в матче «Зенита» поднял.

Вы уже видели стоп-кадр. Но я нарисовал свою линию с помощью нашего художника. Посмотрите на этот стоп-кадр и эту линию. Она отличается от тех, что рисовали вы, не тем, что старается быть параллельной центральной линии поля в проекции, а тем, что проходит от головы лайнсмена. Она проведена от головы бокового арбитра через ближайшего к воротам защитника . Это то, как смотрит на эпизод судья, и мы видим, что он смотрит на эпизод криво.

Вот именно поэтому возникает очень простой вопрос: можно ли считать системой ВАР то, что сейчас работает в чемпионате России? Для того, чтобы пересмотреть повторы со всех камер, никакие дополнительные устройства не нужны, они просто есть, и просто их нужно оперативно подать в комнату, где сидят арбитры ВАР. ВАР в сущности и есть определение офсайда.

А то, что работает наполовину... Вы уж меня извините, я не раз пользовался этим старинным советским анекдотом про то, что такое дело, сделанное наполовину. Это когда в поздние советские годы начались проблемы с продовольствием, и ученым поставили задачу научиться делать повидло, я извиняюсь, из говна. Когда подходили сроки, их спросили – как идет работа? Они сказали: полдела сделано, мазать уже можно.

Вот так и с системой ВАР, в ней, работающей наполовину, нет никакого смысла. Потому что происходит искажение базисного, важнейшего футбольного правила о том, как судья должен относиться к спорному эпизоду. Ему полагается трактовать спорные эпизоды в сторону атаки, так было всегда. Этот приоритет отменяется системой ВАР, которая в состоянии точно проверить положение вне игры.

А у нас система ВАР не может точно проверить, где положение вне игры. И получается, что базисное правило судейства существенно искажается. Потому что теперь, если сомнения в решении арбитра недостаточно, то тогда его решение принимается на веру. А суть-то наоборот в том, что спорный эпизод трактуется в сторону атаки.

С этим как-то приходится жить. Наверное, это тоже нюансы импортозамещения. Обещают сделать когда-нибудь систему, которая позволит проводить линии. А пока спорные ситуации трактуются в пользу судьи, а судьи трактуют их... Я не знаю, в чью пользу. Может, они так видят, так слышат, может, еще что-нибудь. Мы люди простые, за столом пукаем. Я не знаю точный ответ на этот вопрос», – сказал Уткин.

Фото: кадр из ролика с ютуб-канала Василия Уткина