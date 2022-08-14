прокомментировал конфликт с .

Тренеры сначала повздорили после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга, а затем были удалены после окончания игры – (2:2), когда устроили перепалку во время рукопожатия.

«Это не так важно, главное – это футбол. Судья показал мне красную карточку, но он не понял динамики происходящего.

Все в порядке, я должен принять это. Это не проблема. Если и есть проблема, то это между останется между мной и Тухелем.

Честно говоря, я не хочу возвращаться к этому, но есть ТВ и видео, чтобы понять, что произошло. Конечно, я не был пассивен.

Если я вижу агрессию, я отвечаю агрессией. Повторюсь – это не проблема. Это была отличная игра двух соперников», – сказал тренер «Тоттенхэма».