Возвращение АПЛ, «Бавария» разбила «Айнтрахт» в матче открытия Бундеслиги, «Челси» купил Кукурелью, «Барса» представила Левандовского, но не может его зарегистрировать и другие новости

1. АПЛ вернулась! В первом матче «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде (2:0). Зинченко отдал голевой пас на Мартинелли в дебютном матче за «канониров».

2. «Бавария» разнесла «Айнтрахт» на выезде в матче открытия Бундеслиги – 6:1. Мане забил в дебютной игре в Бундеслиге.

3. «Челси» купил Кукурелью у «Брайтона» за 55+7 млн фунтов. Марк стал самым дорогим защитником в истории «синих». Как и положено, испанец сказал, что с детства за «Челси».

4. «Барселона» представила Роберта Левандовского. Форвард взял 9-й номер, который ранее принадлежал Мемфису Депаю.

5. Хоть «Барселона» и презентовала Левандовского, но заявить его на сезон пока не может – Ла Лига уведомила «блауграну», что та пока не может регистрировать новичков. Клубу придется активировать 4-й экономический рычаг, уменьшать зарплаты и продавать игроков. При этом «Барса» должна Пике 52 млн евро в сезоне-2022/23 – это зарплата и отложенные платежи. Жерара просили отказаться от части суммы. И Пике пошел навстречу – он и Бускетс согласились вновь снизить зарплаты, чтобы помочь клубу с регистрацией новичков.

6. Трансферные новости. «Рома» арендовала Вейналдума у «ПСЖ» с правом выкупа. Экс-форвард «Спартака» Ларссон перешел в «Шальке». Украинский защитник Масалов перешел в «Уфу» свободным агентом. Бентеке перешел из «Кристал Пэлас» в «Ди Си Юнайтед» Руни.

«Зениту» интересен 18-летний центральный защитник «Коринтианс» Ренан, за ним также следят «Дортмунд» и «Вулвс». «Зенит» готов заплатить 8-10 млн евро за защитника «Фенербахче» Салаи, турки хотят минимум 12 млн. Алонсо близок к переходу в «Барселону» из «Челси», не хватает лишь разрешения Тухеля. «Интер» просит минимум 35+5 млн евро за Думфриса у «Челси». «Ювентус» хочет арендовать Депая, Мемфис готов на переход. «Барса» намерена продать форварда. «Барселона» может подписать Менье после срыва трансфера Аспиликуэты, каталонцы не хотят много платить.

7. УЕФА за кричалки фанатов про Путина наказал «Фенербахче» штрафом в 50 тысяч евро и частичным закрытием трибун на один матч в еврокубках.

8. Баскетбольный ЦСКА подал в суд на Евролигу за исключение из числа участников сезона-22/23.

9. «Матч ТВ» получил около 4,4 млрд рублей от букмекеров за рекламу во время спортивных трансляций.

10. Олимпийский чемпион в гребле Дьяченко обратился в Мосгорсуд, чтобы его дисквалификацию за допинг признали недействительной в России.

11. Стартовал 1-й тур французской Лиги 1. «Лион» обыграл «Аяччо» – 2:1.

12. На ставках на желтую карточку Джаки в 2021-м могла заработать албанская мафия. Следователи не исключают сговор.

13. У Мане самая большая зарплата в «Баварии» – 22 млн евро до налогов. 11 игроков получают 10+ млн.

14. Ванда Нара разводится с Икарди. Супруга форварда «ПСЖ» написала прислуге: «Я развожусь с Мауро. Я больше не могу»

Цитаты дня.

Роднина о словах Винер про СССР: «Мне хочется смотреть вперед, в отличие от нее. Я не понимаю, что такого замечательного было в Советском Союзе»

Евгений Трефилов: «Пусть Грайнер едет домой и там накуривается, хоть сразу две трубки мира курит. Надо обменять ее на Бута, нашего парня надо возвращать»

Плющенко о том, кого из исторических личностей взял бы в футбольную команду: «Путина. И больше никого не надо»

Жоан Лапорта: «Барса» уверена в регистрации новичков – готовы активировать 4-й рычаг. У нас здоровая экономическая ситуация»

Массимо Каррера: «Кокорин – русский Балотелли. Одного таланта недостаточно»

Путин о проведении Всемирных курсантских игр: «Мы по праву гордимся замечательными традициями армейского спорта»

Лавров о приговоре Грайнер: «Готовы обсуждать обмен заключенными, но в рамках канала, который согласован президентами Путиным и Байденом»

Акинфеев о ЧМ-2018: «Это был суперпраздник, люди были сплочены. Видел семьи с колясками с флагами России в Сочи»