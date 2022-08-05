Акинфеев о ЧМ-2018: «Это был суперпраздник, люди были сплочены. Видел семьи с колясками с флагами России в Сочи»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о .

– Знаменитая золотая нога Акинфеева. Четыре года прошлого с той победы над Испанией на ЧМ-2018. Не было в тот момент популярнее человека в стране, чем вратарь сборной.

– Та ночь после Испании, конечно, была прикольной. После игры даю интервью, потом меня сразу ведут на допинг-тест, который сдавал до трех часов ночи. В четыре утра приехал в Новогорск, что-то перекусил, а в 11 утра уже был на тренировке.

Помню, было куча мемов, куча сообщений на телефоне. Когда вернулся с допинг-теста, было около двухсот непрочитанных. С одной стороны, было приятно, но в то же время какое-то опустошение.

– Но это не значит, что ты был пустой в следующем матче с Хорватией, который мы тоже могли выиграть.

– У нас была неделя на подготовку. Мы переехали в Сочи, мы видим семьи с колясками, в шарфах и с флагами России. Это был какой-то суперпраздник, люди реально радовались, они были сплочены.

Когда меня спрашивают: «Ты жалеешь, что проиграли Хорватии?» – я не жалею, так легла карта, но мы выдали все, что могли. Могло, конечно, чуть-чуть повезти больше, но это футбол, – сказал Акинфеев.