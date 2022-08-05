Жоан Лапорта: «Барса» уверена в регистрации новичков – готовы активировать 4-й рычаг. У нас здоровая экономическая ситуация»

заявил, что готова активировать четвертый экономический рычаг.

«Мы работали, чтобы суметь зарегистрировать всех игроков, которых подписали. Мы качественно и усердно трудились, чтобы соответствовать всем требованиям, которые нужны для регистрации игроков. Если потребуется еще одна сделка, мы сделаем это. Мы уже направили документы, теперь ждем. Решение примет .

Мы выполнили все требования. Уверены, что сможем зарегистрировать всех новичков.

Вторая продажа акций Barça Studios (ранее клуб продал 24,5% акций этой компании, но готов продать еще 25% - Sports.ru) была запланирована, потому что мы предвидели эту ситуацию. В качестве меры предосторожности, понимая, что в интерпретациях документов могут быть расхождения, мы сделали это. Дальновидное решение.

Активация четвертого рычага запланирована. Мы сделаем это, если нужно будет. За два месяца «Барса» оформила сделки на общую стоимость 868 млн евро. Мы в плюсе, у нас здоровая экономическая ситуация. Это привело к тому, что мы вышли в плюс. Мы приложили огромные усилия. Нужно было продать некоторые активы, но мы контролируем ситуацию», – сказал президент «Барселоны».