Пике и Бускетс согласились вновь снизить зарплаты, чтобы помочь «Барсе» с регистрацией новичков

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Жерар Пике и Серджи Бускетс готовы вновь снизить зарплаты, чтобы помочь «Барселоне».

Активации экономических рычагов будет недостаточно для регистрации новичков, поэтому «Барселона» обратилась к капитанам команды с просьбой о снижении зарплат.

В среду состоялись встречи руководства «Барселоны» с Пике и Бускетсом. Оба футболиста выразили готовность помочь клубу зарегистрировать новичков, утверждает Mundo Deportivo.

Прошлым летом Пике согласился на отсрочку выплаты части зарплаты, чтобы «Барса» зарегистрировала Эрика Гарсию и Мемфиса Депая. Этим летом отсрочки может не хватить – вероятно, Жерару придется отказаться от получения части выплат.

В ближайшее время состоятся переговоры агентов игроков с руководством «Барсы». В ходе них новые условия контрактов закрепят документально.

Однако уже сейчас «Барселона» знает, что сможет рассчитывать на отказ Пике и Бускетса от части выплат. 

Сообщалось, что «Барса» должна Пике 52 млн евро в сезоне-2022/23 – это зарплата и отложенные платежи.

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