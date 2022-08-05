Путин о проведении Всемирных курсантских игр: «Мы по праву гордимся замечательными традициями армейского спорта»

Президент России Владимир Путин высказался об открытии III Всемирных курсантских игр, которые проходят в Санкт-Петербурге с 5 по 11 августа.

«Отрадно, что руководство Международного совета военного спорта приняло решение провести эти престижные международные соревнования в нашей стране.

Мы по праву гордимся замечательными традициями армейского спорта, солидным опытом организации состязаний среди военнослужащих и, конечно, постараемся, чтобы они прошли на достойном, высоком уровне», – заявил Путин.

По программе Всемирных курсантских игр проводятся соревнования по летнему биатлону, легкой атлетике, волейболу, плаванию, стрельбе, военному пятиборью и спортивному ориентированию.