Путин о проведении Всемирных курсантских игр: «Мы по праву гордимся замечательными традициями армейского спорта»

Теги Владимир Путин Политика Всемирные курсантские игры Биатлон

Президент России Владимир Путин высказался об открытии III Всемирных курсантских игр, которые проходят в Санкт-Петербурге с 5 по 11 августа.

«Отрадно, что руководство Международного совета военного спорта приняло решение провести эти престижные международные соревнования в нашей стране.

Мы по праву гордимся замечательными традициями армейского спорта, солидным опытом организации состязаний среди военнослужащих и, конечно, постараемся, чтобы они прошли на достойном, высоком уровне», – заявил Путин.

По программе Всемирных курсантских игр проводятся соревнования по летнему биатлону, легкой атлетике, волейболу, плаванию, стрельбе, военному пятиборью и спортивному ориентированию.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные